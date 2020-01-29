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Светопрозрачные конструкции из алюминия
Витражные конструкции, окна, двери, порталы

Стеклянная кровля:
- зимние сады
- зенитные фонари
- атриумы
- навесы и козырьки

Монтаж конструкций: из ПВХ, дерева и безрамных
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О компании
Компания ООО «АЛФАСАД» является полнофункциональной производственно-коммерческой организацией в области остекления различными видами светопрозрачных конструкций, такой, что когда-то модно было называть: «от проекта до объекта». Компания осуществляет не только полнофункциональные подрядные проекты, но также службы компании производят отдельные работы в сфере своей компетенции.
Подробности
Окна из алюминия
Двери из алюминия
Витражные конструкции
Витражи
Витражные окна
Стеклянные двери
Зимние сады
Остекление лофт
Офисные перегородки
Порталы алютех GS106
Тамбуры из алюминия
Стеклянная кровля
Окна из алюминия
Двери из алюминия
Витражные конструкции
Витражи
Витражные окна
Стеклянные двери
Зимние сады
Остекление лофт
Офисные перегородки
Порталы алютех GS106
Тамбуры из алюминия
Стеклянная кровля
ХИТ!!!!
Французское остекление
Французское остекление от пола до потолка – это светопрозрачная конструкция, появившаяся по Франции, которая позволяет наполнять помещение светом, даже если оно расположено на теневой стороне здания. Панорамные окна расширяют возможности дизайна и привлекают к себе внимание изысканным видом.
Подробности
Последние реализованные проекты
Зимний сад из Shueco FW 50 с дверями из   ADS 75
Зимний сад из Shueco FW 60
Зимний сад из Shueco FW 50 с дверями из ADS 75
Угловой витраж из алютех F50 с порталом из GS106.
Перегородка из профиля АГС 500 с безопасным стеклом h 2500х3000 мм.
Тамбур из профиля алютех F50 с дверями из W72.
Навес из профиля Шуко F50 по стальному каркасу.
Взломо защитные окна из алютех W72.
Витражи из алютех F50. Дверные блоки из W72.
Витраж из алютех F50. Ламинированные окна ПВХ Rehau Delight
Блог
Зимний сад – оазис красоты, вдохновения и умиротворения
Светопрозрачные фасады: плюсы и минусы
Стильный фасад: актуальные тренды для проекта частного дома
Зимний сад в доме
Чем хорош зимний сад под ключ из алюминиевого профиля
Стили зимних садов
ALFASAD в цифрах
16
лет на рынке остекления
100+
реализованных объектов
40
проектов в работе
80%
повторных обращений

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Услуги
Ремонт остекления
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ООО "АЛФАСАД"
ИНН 5031110796
ОГРН 1145031001884
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