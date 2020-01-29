О компании
Компания ООО «АЛФАСАД» является полнофункциональной производственно-коммерческой организацией в области остекления различными видами светопрозрачных конструкций, такой, что когда-то модно было называть: «от проекта до объекта». Компания осуществляет не только полнофункциональные подрядные проекты, но также службы компании производят отдельные работы в сфере своей компетенции.
ХИТ!!!!
Французское остекление
Французское остекление от пола до потолка – это светопрозрачная конструкция, появившаяся по Франции, которая позволяет наполнять помещение светом, даже если оно расположено на теневой стороне здания. Панорамные окна расширяют возможности дизайна и привлекают к себе внимание изысканным видом.
Последние реализованные проекты
Зимний сад из Shueco FW 50 с дверями из ADS 75
Зимний сад из Shueco FW 60
Зимний сад из Shueco FW 50 с дверями из ADS 75
Угловой витраж из алютех F50 с порталом из GS106.
Перегородка из профиля АГС 500 с безопасным стеклом h 2500х3000 мм.
Тамбур из профиля алютех F50 с дверями из W72.
Навес из профиля Шуко F50 по стальному каркасу.
Взломо защитные окна из алютех W72.
Витражи из алютех F50. Дверные блоки из W72.
Витраж из алютех F50. Ламинированные окна ПВХ Rehau Delight
ALFASAD в цифрах
16
лет на рынке остекления
100+
реализованных объектов
40
проектов в работе
80%
повторных обращений