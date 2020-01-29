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Французское остекление

Французское остекление от пола до потолка – это светопрозрачная конструкция, появившаяся по Франции, которая позволяет наполнять помещение светом, даже если оно расположено на теневой стороне здания. Панорамные окна расширяют возможности дизайна и привлекают к себе внимание изысканным видом.